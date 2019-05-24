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Шабанов и Хочолава стали юбилярами неприятной статистики

24 мая 20:10 36 Читати українською
Шабанов и Хочолава стали юбилярами неприятной статистики
Давид Хочолава / ФК Шахтер

Защитники Динамо и Шахтера Артем Шабанов и Давид Хочолава заработали юбилейные удаления в очных встречах команд.

50’ Тете
64’ Давид Хочолава
 
Виктор Цыганков 36’
Артем Шабанов 45+1’
36’ Виктор Цыганков
45+1’ Артем Шабанов
50’ Тете
64’ Давид Хочолава

Артем Шабанов в матче 30 тура УПЛ против Шахтера (0:0) получил юбилейную 40-ю красную карточку во всех официальных поединках между этими командами, сообщает Спорт-Экспресс.

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Давид Хочолава, в свою очередь, заработал юбилейное 20 удаление в поединках между Динамо и Шахтером в чемпионате Украины.

"Горняки" уже забронировали себе 1 место в турнирной таблице УПЛ, тогда как "бело-синие" точно завершат сезон 2018/19 на 2 позиции.

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Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Давид Хочолава Давид Хочолава Шахтер - Динамо Киев Артем Шабанов Артем Шабанов
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