Шабанов и Хочолава стали юбилярами неприятной статистики

Защитники Динамо и Шахтера Артем Шабанов и Давид Хочолава заработали юбилейные удаления в очных встречах команд.

Артем Шабанов в матче 30 тура УПЛ против Шахтера (0:0) получил юбилейную 40-ю красную карточку во всех официальных поединках между этими командами, сообщает Спорт-Экспресс.

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Давид Хочолава, в свою очередь, заработал юбилейное 20 удаление в поединках между Динамо и Шахтером в чемпионате Украины.

"Горняки" уже забронировали себе 1 место в турнирной таблице УПЛ, тогда как "бело-синие" точно завершат сезон 2018/19 на 2 позиции.

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