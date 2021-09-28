Травма, полученная в матче 2-го тура Лиги чемпионов Интер – Шахтер, может надолго оставить Лассину Траоре без футбола.

В конце стартовой десятиминутки форвард Шахтера очень неудачно приземлился после столкновения с Дюмфрисом. Траоре пришлось забирать с поля специальным автомобилем.

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Врач ФК Рух Дмитрий Бабелюк в своем телеграмм-канале предварительно оценил тяжесть травмы. Выводы врача спортивной медицины далеки от оптимистических.

"Влияние силы на колено при фиксированной ротированой стопе. Скорее всего, повреждена передняя крестообразная связка, медиальный мениск и медиальная коллатеральная связи. Насторожил вид колена после стыка. Или вывих коленной чашечки под натиском веса, или авульсивный перелом в области коленного сустава.

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Так или иначе – сезон для Лассины завершен. Операция и длительная реабилитация впереди. Скорее всего – это 6-7 месяцев. Ужасная комбинированная травма. Жаль игрока. Здоровья", – написал специалист.