Полузащитник Манчестер Сити Родри сохраняет надежды на то, что сможет сыграть в этом сезоне.

Обладатель "Золотого мяча-2024" получил повреждение в матче против Арсенала, и уже был прооперирован. Ранее сообщалось, что полузащитник имеет призрачные шансы восстановиться до лета.

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"Я чувствую, что могу вернуться уже в этом сезоне, да. Это возможно, и я могу это сделать. Сейчас я восстанавливаюсь, никакого давления... Важно восстановиться лучше.

Но сезон длинный, впереди новый клубный чемпионат мира. Я смогу это сделать", – сказал Родри в эфире радио сказал Родри в эфире радио El Partidazo de COPE.

Напомним, Родри выступает за Манчестер Сити с 2019 года. В целом он сыграл за "горожан" в 260 матчах, в которых забил 26 голов и отдал 30 ассистов.

Rodri: “I feel I can return already THIS season, yes. It’s possible and I can make it happen”.



“I’m recovering now, no pressure… it’s important to recover in the best way”.



“But the season is long, there’s the new Clubs’ World Cup… I can do it”, told @partidazocope. pic.twitter.com/qXBOEzedaV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 11, 2024

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