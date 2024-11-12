"Сезон длинный, я смогу это сделать": Родри надеется вернуться на поле быстрее, чем прогнозируют врачи
Полузащитник Манчестер Сити Родри сохраняет надежды на то, что сможет сыграть в этом сезоне.
Обладатель "Золотого мяча-2024" получил повреждение в матче против Арсенала, и уже был прооперирован. Ранее сообщалось, что полузащитник имеет призрачные шансы восстановиться до лета.
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"Я чувствую, что могу вернуться уже в этом сезоне, да. Это возможно, и я могу это сделать. Сейчас я восстанавливаюсь, никакого давления... Важно восстановиться лучше.
Но сезон длинный, впереди новый клубный чемпионат мира. Я смогу это сделать", – сказал Родри в эфире радио сказал Родри в эфире радио El Partidazo de COPE.
Напомним, Родри выступает за Манчестер Сити с 2019 года. В целом он сыграл за "горожан" в 260 матчах, в которых забил 26 голов и отдал 30 ассистов.
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