"Я анализирую победу с точки зрения игры. В первом тайме у нас был отличный ритм работы с мячом, мы доминировали, хотя было сложно, потому что Овьедо плотно оборонялся. Мы знали, что нужно продолжать в том же духе.

Спорный подкат Чуамени и дубль Мбаппе в видеообзоре матча Овьедо – Реал – 0:3

Во втором тайме мы немного притормозили, нам было тяжело поддерживать ритм, но благодаря защите мы перехватывали мяч, быстро переходили в атаку, и два гола принесли нам спокойствие.

Я доволен тем, что это была очень целостная игра. Винисиус отлично вошел в нее, стал решающим фактором, и я рад за него. Нам нужны все – и те, кто начинает матч, и те, кто выходит со скамейки. Впереди будет много игр для всех.

Важно, чтобы все чувствовали себя значимыми и готовыми начинать матч, выходить со скамейки или играть в следующем. Это будет важно для стабильности команды – не отдельных игроков, а команды. Сегодняшний матч показал, что мы продолжаем расти. Сегодня мы выросли и хотим продолжать в том же духе. Теперь будем готовиться к матчу с Мальоркой перед паузой.

У нас в команде больше двадцати игроков, и мы хотим раскрыть лучшее в каждом. Иногда важно начать матч, иногда – сыграть несколько минут и быть значимым. Моя цель – чтобы все вносили свой вклад и чувствовали себя важными", – цитирует Marca Алонсо.

Реал в тяжелом матче разгромил Овьедо – Мбаппе оформил дубль, Винисиус добил новичка со скамейки запасных