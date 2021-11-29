На заре чемпионата Украины трудно представить команду, которая сможет прервать гегемонию грозного Динамо. Донецкий Шахтер проделал большой путь, чтобы не только составить конкуренцию киевлянам, но и примерить золотые награды.

После триумфа Таврии в первом чемпионате Украины трофеем полностью завладело киевское Динамо. "Бело-синие" сезон за сезоном доказывали свое первенство, не желая покидать чемпионскую вершину.

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Донецкому Шахтеру каждый раз не хватало какой-нибудь мелочи, чтобы одолеть конкурента. 5 очков, 3 очка, 1 очко – каждый раз расстояние между командами в турнирной таблице сокращалось, "горнякам" не хватало буквально шага к "золоту".

Сезон чемпионата Украины 2001/02. В случае очередного чемпионства Динамо смогло бы похвастаться невероятным достижением – завоеванием "золотых" медалей 10 раз подряд. Сама мысль о таком безумном триумфе конкурента была Шахтеру невыносима. Дончане были готовы умереть на футбольном поле, чтобы наконец-то осуществить свою заветную мечту.

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Состав команды внушал оптимизм и свидетельствовал, что амбиции Шахтера не появились из воздуха. За место в воротах конкурировали Вирт, Шутков и Ковалевски. В защите Попов и Старостяк эффективно взаимодействовали с Флорой, Окоронкво, Ндиайе. Тимощук и Зубов разрывали центр поля, а обойма форвардов, в которую входили Ателькин, Воробей, Белик и Агахова, могла "раскачать" любую защиту. Действиями команды руководил опытный Виктор Прокопенко, которого команда любила и готова была выполнять все его указания. Фундамент для успеха достаточно крепкий. Осталось только доказать свою силу на футбольном поле.

Стартовал чемпионат домашним разгромом Закарпатья со счетом 5:1 – трудно придумать лучший заряд уверенности в дальнейший ход. Во втором туре – лобовое столкновение с Динамо Лобановского на выезде, важный экзамен для "горняков". Тренер и команда не подвели своих болельщиков – дончане отыгрались с 0:2 по ходу матча и привезли с поля конкурента очко. Камбэк на поле чемпиона – и в намерениях Шахтера уже не сомневаются даже самые большие скептики.

Полиграфтехника в следующем туре потрепала нервы "горняков" – Агахова вырвал победу только в конце матча. Минимальная победа над Днепром благодаря голу Зубова – и Шахтер возглавил турнирную таблицу! Выйти на вершину тяжело, а удержать ее еще труднее, тем более это было только начало сезона.

Матч по матчу Шахтер побеждал, первая потеря очков состоялась в 9 туре – "горняки" в Киеве расписали сухую ничью с Арсеналом. Следующую серию побед, во время которой на тренерский мостик пришел Валерий Яремченко, неожиданно прервал аутсайдер чемпионата – Ворскла. Ничья 1:1 в Полтаве позволила Динамо сравняться с Шахтером по очкам и возглавить таблицу благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов. Экватор первенства разжег безумные страсти.

Донецкий Шахтер был готов на все ради победы. Во время зимнего перерыва после активных переговоров команду под руководство взял Невио Скала. В его активе уже много титулов, среди которых даже Кубок и Суперкубок УЕФА, лучшего кандидата для весеннего чемпионского спринта найти просто невозможно. Первый в истории Шахтера иностранный тренер должен был написать дебютную "золотую" историю дончан в чемпионате. Первым шагом специалиста была корректировка психологии команды.

Скала полностью изменил Шахтер. Ему удалось проникнуть в головы футболистов и привить им новую ментальность. Невио – отличный тактик, который научил нашу команду играть в умный футбол, – вспоминал Анатолий Тимощук.

Впрочем, начало для итальянца было не слишком удачным. Впечатление от яркой мести Ворскли испортила ничья с Кривбассом (0:0). Домашняя победа над Карпатами (3:0) и минимальный триумф в донецком дерби выровняли ситуацию в таблице, противостояние с Арсеналом (2:0) сложности не принесло.

К завершению чемпионата – 8 туров, финишная прямая, каждая ошибка на которой может стать роковой. Шахтер дважды подряд потерял очки – 1:1 в Харькове с Металлистом и сенсационная сухая домашняя ничья с запорожским Металлургом. Неужели "горняки" снова не досчитаются нескольких пунктов и пропустят Динамо вперед? Еще одно спотыкание – и чемпионским надеждам конец.

21-й тур, Симферополь. Шахтер вырвал победу только в конце матча, героем стал Сергей Попов. Металлург из Мариуполя в Донецке не сопротивлялся – уверенные 2:0, а Динамо не смогло сломать защиту Таврии – 0:0. Чемпионская интрига нарастала. На валидольную победу над Днепром благодаря голу Тимощука Динамо ответило выездным разгромом Мариуполя (6:0).

До завершения чемпионата – 3 тура. В Александрии "горняки" победили 2:1, Динамо минимально одолело Днепр. Судьба чемпионства решалась в предпоследнем туре – в очном сражении.

Ничья в Донецке – и Динамо для "золота" в последнем туре хватило бы не проиграть. Трибуны стадиона, вмещающего 32 тысячи зрителей, были заполнены так, что яблоку негде упасть. Вся футбольная Украина прикипела к экранам телевизоров, во всех автомобилях по радио звучала звуковая трансляция матча. Сможет ли Шахтер доказать, что заслуживает чемпионства? "Горняки" смогли.

Подопечные Невио Скалы доминировали на поле и перекрыли все сильнейшие стороны соперника. Превосходство Шахтера доказала и фортуна, которая всегда на стороне сильнейшиего: автоголы Федорова и Гавранчича в конце каждого из таймов позволили Шахтеру обогнать конкурента в турнирной таблице на 1 очко перед последним туром чемпионата!

11 июня 2002 года. До воплощения мечты дончанам осталось сделать только один шаг – обыграть ужгородское Закарпатье. Разгром в первом туре никаких гарантий на победу не давал – когда ворота защищает вся команда, сломать защиту не всегда удается даже Шахтеру. Перед этим Шахтер одолел Динамо в финале Кубка Украины, до "золотого дубля" рукой подать.

После первого тайма на табло 0:0. Болельщики "горняков" начали нервничать. Но Шахтер заслужил чемпионство и успокоил своих поклонников на старте второго тайма.

Зубов нескольких накручивает защитников и отдает Тимощуку. Тот поднимает голову, видит Белика, бегущего на ближнюю штангу, и делает мощный прострел прямо ему на ногу. Форвард не ошибся. Легкое асание – и мяч влетел в ближний угол ворот.

Удержать победу трудностей не составило, класс игроков Шахтера не позволил ужгородцам создать хоть какой-то опасности у ворот Ковалевски.

Финальный свисток – и футболистов Шахтера и поклонников команды по всей Украине накрыла эйфория. "Горняки" в драматической борьбе с Динамо благодаря преимуществу в 1 очко одержали победу в чемпионате Украины!