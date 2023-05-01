Севилья в рамках 33-го тура Ла Лиги принимает Жирону. Стартовые составы и информация об онлайн-трансляции поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 33-го тура испанской Примеры между Севильей и Жироной пройдет на стадионе "Рамон Санчес Писхуан". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO.

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Виктор Цыганков попал в основной состав Жироны. Украинец выходит в основе каталонцев уже в 11-м туре подряд.

Стартовые составы

Севилья:

Жирона: