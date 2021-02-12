Севилья желает получить астрономическую сумму за Кунде
Защитник Севильи Жюль Кунде может покинуть андалусийский клуб, только если будет выплачена большая компенсация.
Севилья оценивает французского защитника в сумму большую, чем 80 млн евро, сообщает AS.
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Отметим, что Жюль уже находится среди приоритетных трансферных целей Манчестер Юнайтед. Также французом интересуются Реал, Бавария и Ювентус, а ранее Манчестер Сити не смог его подписать.
К слову, Кунде является воспитанником Бордо, откуда в 2019-м перебрался в Севилью. В текущем сезоне Жюль является одним из лидеров испанского коллектива – сыграл в 30 матчах и трижды забил.
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