Севилья завершает трансфер таланта Баварии
20:34 - Читати українською
Защитник Баварии Тонги Ньянзу в ближайшее время может стать игроком Севильи.
Севилья и Бавария договорились о трансфере Ньянзу в испанский клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Манчестер Юнайтед невыгодно отпустил защитника сборной Бразилии в Севилью
Переход обойдется в 20 млн евро, в сделку будет включена опция обратного выкупа. Контракт рассчитан до 2027 года.
Добавим, что французский центрбек сыграл в 22 поединках в прошлом сезоне за Баварию во всех соревнованиях, в которых отличился голом и ассистом.
Реал одержал волевую победу в тяжелом матче против Альмерии – джокер Анчелотти спас Мадрид первым касанием
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter