Защитник Баварии Тонги Ньянзу в ближайшее время может стать игроком Севильи.

Севилья и Бавария договорились о трансфере Ньянзу в испанский клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Переход обойдется в 20 млн евро, в сделку будет включена опция обратного выкупа. Контракт рассчитан до 2027 года.

Добавим, что французский центрбек сыграл в 22 поединках в прошлом сезоне за Баварию во всех соревнованиях, в которых отличился голом и ассистом.

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