Полузащитник сборной Дании Томас Дилэйни перебрался из дортмундской Боруссии в испанскую Севилью.

Нервионцы оформили переход опытного хавбека, сообщает официальный сайт клуба.

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Дилэйни поставил подпись под 4-летним контрактом с Севильей. Боруссия Д получила за датчанина ориентировочно 6 млн евро. Дилэйни стал 8-м летним трансфером "красно-белых". Больше Севилья заплатила только за нападающего Мира (16 млн) и защитника Монтиеля (11 млн).

К слову, в нынешнем сезоне Томас Дилэйни успел провести 2 матча во всех турнирах.

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