На радары андалусийцев попал вингер Валенсии Гонсалу Гедеш, сообщает Marca.

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Португалец откровенно засиделся в составе кризисных "летучих мышей" и хотел бы перебраться в более статусный клуб. Севилья готова предоставить ему такой шанс, однако владелец Валенсии Питер Лим будет требовать серьезную сумму. Речь идет о 40 млн евро, которые были заплачены ПСЖ три года назад. Если Севилья согласится, то оформит свое рекордное приобретение – сейчас это звание удерживает Рони Лопеш, за которого Монако отдавали 25 млн евро.

Добавим, что в текущем сезоне Гедеш провел 33 матча, отличился 7 голами и 6 ассистами.

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