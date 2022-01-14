Севилья на своем официальном сайте объявила о трансфере 29-летнего вингера "драконов" Хесуса Короны. Контракт рассчитан до 2025 года.

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По неофициальным данным, сумма перехода составила 3 млн евро. Порту пришлось отпускать мексиканца за копейки, потому что летом он становился свободным агентом. Ранее "драконы" отпустили хавбека Сержиу Оливейру в Рому.

Добавим, что в прошлом сезоне Корона провел 48 матчей, в которых забил 3 гола и отдал аж 13 ассистов. В нынешней кампании статистика игрока сильно просела – всего одна результативная передача в 17 поединках.

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