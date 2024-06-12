Во вторник, 11 июня, Севилья играла товарищеский матч с Индепендьенте дель Валле, обладателем Копа Судамерикана (южноамериканский аналог Лиги Европы). Этот матч состоялся в рамках турнира Трофей Антонио Пуэрты. Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, и в серии пенальти испанская команда одолела эквадорцев со счётом 4:1 – решающий 11-метровый удар реализовал экс-полузащитник Металлиста Папу Гомес. Вратарь Севильи Дмитрович отразил два удара в исполнении соперника.

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Как информирует официальный Твиттер УЕФА, по итогам этого матча футбольная организация постфактум объявила Севилью победителем турнира UEFA-CONMEBOL Club Challenge. Таким образом, статус этого товарищеского матча после своего окончания был изменён на официальный.

Турнир под названием Трофей Антонио Пуэрты является для Севильи традиционным ежегодным соревнованием, на которое андалузский клуб приглашает различных соперников. Он был учреждён в память о бывшем полузащитнике команды, который перенёс сердечный приступ в возрасте 22 лет после матча с Хетафе в августе 2007 года. Севилья выиграла 10 из 12 финалов этого турнира.

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