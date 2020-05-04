Севилья вмешалась в борьбу за Бакайоко – его также ведет ПСЖ

Полузащитник Монако Тьемуэ Бакайоко, права на которого принадлежат лондонскому Челси, попал в сферу интересов испанской Севильи.

Нервионцы проявляют интерес к 25-летнему центрхаву, сообщает France Football.

ПСЖ нашел замену Тьягу Силве в Испании

Севилья уже готовит предложение для Бакайоко. В борьбе за полузащитника испанскому клубу придется конкурировать с ПСЖ. Француз, который не смог закрепиться в Челси, входит в шорт-лист летних трансферов парижан. Бакайоко имеет действующий до 2022 года контракт с "синими", но вряд ли еще сыграет на Стэмфорд Бридж.

В нынешнем сезоне Тьемуэ Бакайоко провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

"Забудьте про Барселону": Шахтар – абсолютно найкращий у Європі, інтригу рятує лише АПЛ