toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Севилья в меньшинстве одолела Ливерпуль

08:30 121 Читати українською
Севилья в меньшинстве одолела Ливерпуль

В рамках товарищеского турне Севилья вырвала победу у Ливерпуля (2:1).

Товарищеские матчи.

Севилья – Ливерпуль – 2:1

Голы: Нолито, 37, Посо, 90 – Ориджи, 43

Удаление: Ньянон, 76

Севилья на последних минутах вырвала победу в Ливерпуле, доигрывая матч в меньшинстве. Счет открыл Нолито, однако Ориджо еще до перерыва его сравнял.

Ювентус – Тоттенхэм: Кейн забивает с центра поля, столь разные дебюты многомиллионных новичков, а Роналду – как всегда

Во втором тайме Ньянон был удален с поля, но андалусийцы вырвали победу благодаря голу Посо на 90-ой минуте.

blog_ava
Булеца: Супряга отметился хет-триком, потому что придерживался тренерских установок
08:53
147
Теги
Ливерпуль Ливерпуль Товарищеские матчи Товарищеские матчи Мир Севилья Севилья
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Международный кубок чемпионов: Бенфика разгромила Чивас
    Світ — 21 июль199 Международный кубок чемпионов: Бенфика разгромила Чивас
1
дн
:
7
час
:
28
мин
Арарат-Армения
18:00
Линкольн Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук