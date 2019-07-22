Севилья в меньшинстве одолела Ливерпуль

В рамках товарищеского турне Севилья вырвала победу у Ливерпуля (2:1).

Товарищеские матчи.

Севилья – Ливерпуль – 2:1

Голы: Нолито, 37, Посо, 90 – Ориджи, 43

Удаление: Ньянон, 76

Севилья на последних минутах вырвала победу в Ливерпуле, доигрывая матч в меньшинстве. Счет открыл Нолито, однако Ориджо еще до перерыва его сравнял.

Ювентус – Тоттенхэм: Кейн забивает с центра поля, столь разные дебюты многомиллионных новичков, а Роналду – как всегда

Во втором тайме Ньянон был удален с поля, но андалусийцы вырвали победу благодаря голу Посо на 90-ой минуте.