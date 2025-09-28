В рамках воскресной программы 7-го тура Ла Лиги 2025/26 было проведено четыре матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2025/26, 7-й тур

Райо Вальекано – Севилья – 0:1

Гол: Адамс, 87

Эльче – Сельта – начало в 17:15

Бетис – Осасуна – начало в 22:00

Вильяреал одолел Атлетик, Мальорка победила впервые в сезоне, Хетафе вырвал ничью с Леванте и сохранил зону еврокубков

Райо Вальекано принимал Севилью, имея 5-матчевую безвыигрышную серию. Мадридцы настроились победить любой ценой, доминируя в течение 90 минут и почти ничего не позволив гостям. Хозяева провели 16 ударов, наиграв на 1,45 ожидаемых голов – тогда как гости до 87-й минуты имели 3 удара на 0,26 xG.

У сьомому турі Ла Ліги каталонська Барселона приймає Реал Сосьєдад. Спеціалісти betking, безперечно, вважають фаворитами господарів – 1,27. Нічия оцінена коефіцієнтом 6,33. Тріумф Сосьєдада – 8,50.

Андалусийцы должны были потерпеть разгром, однако с этим не соглашался голкипер Влаходимос. Грек выполнил 5 эффектных сейвов – один из них даже оказался двойным. Там, где и Одиссеас был бессилен, спасали защитники.

Счет 0:0 за четыре минуты до конца основного времени выглядел издевательством над Райо, однако на этом страдания "молний" не завершились. На 87-й Севилья умудрилась забить гол первым же попаданием в створ – это был второй выстрел нервионцев, который не заблокировали. Героем оказался Акор Адамс, который спустя 18 минут после появления на поле замкнул прострел Кармоны. 0:1!

Этот гол оказался единственным во встрече. Севилья набрала 10 очков и поднялась в топ-8, тогда как Райо Вальекано остался шестнадцатым. В активе мадридцев только 5 зачетных баллов при 6-матчевой безвыигрышной серии.

Атлетико унизил Реал в дерби – магия Альвареса, 10-й забитый мяч Мбаппе, Гюлер оформил гол + пас и стал антигероем