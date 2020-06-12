Севилья уверенно победила Бетис в андалусийском дерби – сезон Ла Лиги вернулся с противоречивым пенальти

В рамках поединка 28-го тура Ла Лиги Бетис ничего не сумел противопоставить Севилье, потерпев безвольное поражение (0:2).

Возобновление чемпионата Испании пришлось на андалусийское дерби, к которому как следует подготовились работники стадиона "Рамон Санчес Писхуан" и телевизионщики. Первые включили на арене интершумом, а вторые на нижнем ярусе нарисовали видеоэффект присутствия зрителей. Получилось необычно, но интересно.

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К сожалению, футбол в первом тайме таким же интересным не был. У Бетиса вообще имелся только один дальний и крайне неточный удар Каналеса, а более активная Севилья порадовала лишь двумя выстрелами Окампоса с правого края штрафной – на 9-й минуте он пробил над перекладиной, а перед свистком удар в ближний угол потащил Роблес. У "нервионцев" также было несколько ударов головой в исполнении Де Йонга и Кунде, но они в створ не попали.

Второй тайм начался интереснее. Уже на 47-й минуте Эль-Хаддади с левого фланга штрафной пробил по центру (Роблес справился), а на 54-й Матео Лаос назначил пенальти за фол Бартры – Окампос уверенно реализовал 11-метровый, открыв счёт. На 62-й же Фернандес опередил опекуна и замкнул скидку Окампоса после подачи с углового – 2:0!

Шокированный Бетис побежал отыгрываться, но ни одного опасного выстрела по воротам "вердибланкос" не случилось. Разве что Хоакин однажды выстрелил в защитника с близкой дистанции.

Севилья грамотно довела матч до победы, а единственной проблемой стала травма Эль-Хаддади. Финальный свисток зафиксировал триумф "нервионцев", после которого они набрали 50 очков в таблице. До второго места команде Лопетеги не хватает шести зачетных баллов, а отрыв от четвёртой строчки теперь составляет четыре пункта. Бетис, имея в активе 33 очка, остался двенадцатым.

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