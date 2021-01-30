В рамках субботней программы 21-го тура Ла Лиги Эйбар в родных стенах уступил Севилье. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2020/21, 21-й тур

Эйбар – Севилья – 0:2

Голы: Окампос, 28 (пен), Хордан, 56

Реал Мадрид – Леванте – начало в 17:15

Валенсия – Эльче – начало в 19:30

Вильярреал – Реал Сосьедад – начало в 22:00

Программа уикенда в испанской Примере открыва поединок Эйбар – Севилья. В середине тайма Арбилья грубо сфолил в штрафной, за что рефери назначил одиннадцатиметровый в ворота "оружейников". Его без особых проблем реализовал Окампос – голкиперу не удалось угадать направление удара.

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После перерыва Хордан замкнул прострел Видаля в штрафную, увеличив преимущество гостей. Хозяева пытались навязывать борьбу и создали несколько опасных моментов, однако отквитать хотя бы один гол так и не смогли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Севильи – 0:2.

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