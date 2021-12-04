Чемпионат Испании 2021/22, 16-й тур

Севилья – Вильяреал – 1:0

Голы: Окампос, 16

Атлетико – Мальорка – начало в 19:30

Программу дня в Испании открывала встреча на Рамон Санчес Писхуан между Севильей и Вильярреалом. Андалусийцы быстро вышли вперёд: на 16-й минуте Акунья перехватил мяч на фланге, вошел в штрафную и подал на дальнюю штангу – Окампос же замкнул. 1:0. Уже через четыре минуты левантийцы могли сравнять счёт в результате прострела Пино вдоль линии вратарской, однако Алькасер немножко не успел до мяча.

Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Севильи. Во втором же тайме больше моментов создал Вильяреал, но гостям постоянно не хватало какого-то мгновения или сантиметров для взятия ворот. К сожалению для Унаи Эмери, отыграться "желтой субмарине" не удалось. Нервионцы празднуют победу, набирают 31 очко и поднимаются на вторую позицию в Ла Лиге.

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