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Севилья удержала ничью с Леванте на выезде: 29-й тур Ла Лиги, понедельник

22:31 5 Читати українською
Севилья удержала ничью с Леванте на выезде: 29-й тур Ла Лиги, понедельник
Леванте – Севилья – 1:1 / Faisal HQ

В рамках премьерного поединка 29-го тура чемпионата Испании Леванте отобрал очки у Севильи (1:1).

Чемпионат Испании 2019/20, 29-й тур

Леванте – Севилья – 1:1

Голы: Диего Карлос, 88 (автогол) – де Йонг, 46

Бетис – Гранада – начало в 23:00

Очередной тур испанской Примеры открывал поединок в Валенсии, где местный Леванте принимал Севилью. "Лягушки" могли открыть счёт уже на 3-й минуте встречи, когда Коке вырвался на угол вратарской и пробил под ближнюю штангу – Вацлик спас. Андалусийцы огрызнулись подачей Эль-Хаддади, неожиданно попавшей в перекладину, и дальним ударом де Йонга по центру. Вашему вниманию был продемонстрирован отчет по всем моментам первого тайма.

Второй стартовал с гола Севильи уже на 30-й секунде – Эль-Хаддади прострелил с левого фланга на дальнюю штангу, а де Йонг замкнул. Леванте ответил... ничем. Севилья, в принципе, отвечала взаимностью. Тишина продолжалась до 80-х минут, когда команды разменялись моментами: Кунде выстрелил метров с 35-ти мимо левой девятки, а Эрнани пробил в пустые ворота с острого угла – Кунде спас! В конце концов, более активные хозяева отыгрались на 88-й после прострела Мирамона, который Вацлик отбил прямо в Диего Карлоса; от него мяч влетел в ворота – 1:1. Майораль на 90-й минуте мог и победу вырвать для Леванте, однако его выстрел с левого угла достал Вацлик. Ничья в Валенсии.

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Гранада Гранада Бетис Бетис Леванте Леванте Севилья Севилья Испания
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