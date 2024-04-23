Первый тайм прошел без голов, хотя Мальорка имела супермомент на 28-й минуте. Мурики уже отыграл Нюланда, но 38-летний Рамос прилетел героически подстраховать кипера на линии.

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Во второй половине Севилья забрала свое благодаря удачной игре Эн-Несири. Полуфиналист ЧМ-2022 в очередной раз подтвердил статус "короля воздуха", замкнув высокую подачу Сусо. На 75-й Юссеф ассистировал Исааку, которому помог рикошет. Мальорка слишком поздно задумалась о камбеке. Усач Пратс отквитал один гол на последних секундах компенсированного времени.

2:1 – Севилья одержала третью победу подряд и фактически может больше не бояться вылета. А вот у Мальорки остаются 6 очков запаса над опасной зоной. Последний месяц для островитян вообще складывается ужасно – поражение в финале Кубка Испании, всего одно очко в трех турах чемпионата.

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