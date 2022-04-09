Андалусийцы подошли к отчетному матчу с четырехматчевой безвыигрышной серией как в чемпионате, так и во всех турнирах. Гранада находится вблизи зоны вылета, поэтому теоретически была удобным соперником для того, чтобы Севилья могла вернуться на победный путь. Однако гости неожиданно забили первыми. Совершенно никто не мешал Мачису приблизиться к линии штрафной и прицельно пробить. Буну был бессилен – 0:1.

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Подопечные Хулена Лопетеги доминировали и закономерно отыгрались еще до перерыва. Диего Карлос в позиционной атаке оказался в нападении. Такой дерзости центрбека никто не ожидал, поэтому некому было помешать бразильцу замкнуть подачу. Следующий гол был несколько курьезным. Корона помог отличиться Окампосу, но арбитры не засчитали из-за якобы офсайда у Хехуса. В этой паузе Лукаса заменили, а между тем видеоассистенты выяснили, что все было чисто. Следовательно, Окампос официально стал автором победного забитого мяча уже после своей замены.

Впоследствии хозяева забили еще и третий, но здесь VAR помог сопернику. Рафаэль Мир в голевой атаке нарушил правила. За свое легкомыслие Севилья поплатилась в конце встречи. Одиночный стандарт у ворот Буну завершился точным ударом Виктора Диаса. Но радость Гранады была преждевременной. В компенсированное время Мир таки добился своего, вырвав победу для андалусийцев. Следом Папу Гомес поставил точку – 4:2. Следовательно, Севилья прервала безвыигрышную серию, набрала 60 очков и хотя бы временно вышла на второе место, опередив Барселону. Гранада осталась шестнадцатой.