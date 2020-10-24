Чемпионат Испании 2020/21, 7-й тур

Севилья – Эйбар – 0:1

Гол: Кике, 41

Осасуна – Атлетик – 1:0

Гол: Гарсия, 81 (пен)

Севилья в родных стенах принимала Эйбар. Под занавес первого тайма гостям удалось открыть счет. Это Кике ворвался в штрафную, вышел один на один с голкипером и мощно выстрелил под перекладину. Вторая половина встречи была очень скучной – "оружейники" оборонялись, стараясь удержать преимущество, а Севилья вяло атаковала, сильно не рискуя. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимально победу Эйбара – 0:1.

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В матче, который был еще скучнее, Атлетик на выезде встречался с Осасуной. Голевая засуха продолжалась вплоть до 81-й минуты, пока памплонцы не заработали одиннадцатиметровый. Его реализовал Рубен Гарсия – голкиперу не удалось угадать направление удара. Этот гол стал первым и последним во встрече.

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