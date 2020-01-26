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Севилья сделала предложение Милану по трансферу Сусо – "россонери" озвучили свои условия

13:12 57 Читати українською
Севилья сделала предложение Милану по трансферу Сусо – "россонери" озвучили свои условия
Сусо / ESPN

Полузащитник Милана Сусо может продолжить карьеру на родине, где в его услугах заинтересована Севилья.

Испанский клуб сделал предложение Милану относительно аренды Сусо до окончания текущего сезона с обязательным выкупом за 15 млн евро, информирует журналист Николо Скира в своем твиттере. Боссы "россонери" хотят продать испанца, но планируют получить за него не менее 25 млн евро.

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Напомним, недавно стало известно об интересе к Сусо со стороны Ромы. "Волки" были готовы обменять своего вингера Дженгиза Ундера на игрока Милана, но клубы пока не договорились.

К слову, в текущем сезоне Сусо сыграл 16 матчей в Серии А и забил 1 гол.

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