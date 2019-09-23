Севилья – Реал – 0:1 – видео гола и обзор матча

Реал переиграл Севилью в игре 5 тура испанской Примеры. Смотрите видео гола и обзор матча Севилья – Реал.

Реал и Севилья встретились в центральном матче 5 тура Ла Лиги. Хулен Лопетеги имел прекрасную возможность отомстить своей бывшей команде за раннее увольнение, а "сливочные" должны были реабилитироваться после позорного разгрома от ПСЖ. Более того, у "бланкос" был шанс оторваться от Барселоны в турнирной таблице.

Реал одержал минимальную победу над Севильей и вышел на второе место в Ла Лиге

Первый тайм запомнился большим количеством угловых, а по-настоящему опасный момент был только у Эдена Азара, но блестяще сыграл Томаш Вацлик. После перерыва команды начали создавать больше опасных моментов, но удача улыбнулась мадридцам. После подачи с фланга Карим Бензема удачно пробил головой и принес победу Реалу.