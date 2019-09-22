Реал одержал минимальную победу над Севильей и вышел на второе место в Ла Лиге

Центральный матч 5-го тура чемпионата Испании между Севильей и мадридским Реалом завершился минимальным поражением андалусийцев в родных стенах (0:1).

Матч начался в довольно высоком темпе, но командам несколько не хватало мысли на футбольном поле. Большинство игровых эпизодов в этот период встречи было связано с кроссами и угловыми – за 45 минут их собралось 22 и 13 соответственно. При этом футболисты действовали довольно жёстко, что вылилось в жёлтые карточки Карвахалю, Банеге и даже главному тренеру андалусийцев Хулену Лопетеги.

Дебютный момент в матче создали мадридцы. На 6-й минуте после корнера и подачи с левого фланга Бензема пробил головой – выше ворот! Севилья ответила собственным угловым, разыграв его низом с последующим навесом на дальнюю штангу – Де Йонг замкнул его, попав в прижатую к корпусу руку Каземиро. Кроме того, андалусийцы завершили один из угловых неуклюжим ударом Диего Карлоса в падении через себя. На этом реальная острота в первой половине тайма завершилась, хотя на 20-й минуте Бензема вышел на ударную позицию и пробил с линии штрафной – было бы страшно, если бы Карим не отправил мяч в район углового флажка.

На 32 минуту встречи команды не имели ни одного попадания в створ, а сама игра переместилась куда-то в район центра поля. Футболисты вовремя поняли, что творят, и начали обострять. Так, на 33-й де Йонг пробил головой после подачи с углового (немного неточно), а уже на 34-й Реал создал первый из двух лучших моментов тайма. Всё началось с отбора Хамеса в центре и его паса вперёд на Бензема; Карим развернулся и отдал влево на Азара, а тот ворвался на край штрафной и мощно пробил в ближний угол – Вацлик парировал!

Через шесть минут после этого произошёл второй голевой эпизод: Карвахаль после красивой комбинации в центре получил пас на ход от Хамеса, прорвался правым полуфлангом в штрафную и мощно выстрелил в левый нижний угол – и снова Вацлик спас Севилью! После этого Реал ещё и заработал стандарт в метрах 25-ти от собственных ворот, однако прямой удар Бейла с него прошел по центру точно в руки чешскому голкиперу. В конце концов, на перерыв команды ушли без забитых голов.

Если в начале первого тайма случались хотя бы какие-то моменты, то за 25 минут второго не произошло вообще ничего. Команды поочерёдно держали мяч, выполняли подачи и перехваты, но не обостряли игру. Севилья чуть больше работала с мячом, однако Реал выглядел немного конкретнее в своих действиях. Собственно, единственный интересный эпизод в этот период встречи принадлежал "сливочным" – это Хамес на 50-й минуте вырвался на ударную позицию после закидушки за спины защитникам от Азара, но получилось слишком высоко.

На 60-х минутах Реал постепенно стал приближаться к воротам соперника. Особенно заметным выглядел Бензема, который постоянно оказывался в зоне мяча и комбинировал с партнёрами. В частности, на 61-й он прорвался по левому флангу и выкатил передачу на линию штрафной под удар Азару, но у Эдена успели отобрать мяч. В конце концов, настойчивость француза была вознаграждена на 64-й минуте, когда мадридцы провели фланговую атаку через позицию экс-одноклубника Регилона и завершили её подачей Карвахаля на линию вратарской. Бензема же ударом головой в противоход переправил мяч в ворота – 0:1!

Следующие 20 с лишним минут ничем не отличались от того, что увидели болельщики ранее. Реал после первого же забитого мяча стал сушить игру, что ярко продемонстрировал выход Вальверде вместо Хамеса. Учитывая то, что Севилья вообще не атаковала через центр, сбиваясь на фланговые подачи (в основном, в выполнении Окампоса), можно было говорить о том, что матч идёт по сценарию "сливочных", хотя Хулен Лопетеги отчаянно усиливал атаку – сначала вышел Чичарито, а затем вместо центрбэка Кариссо на поле появился Нолито. Всё напрасно: ничего, кроме замыкания очередного кросса на Де Йонга на 78-й минуте, андалусийцы не создали – да и тот удар прошёл очень неточно. Ну, ещё был гол Чичарито с метрового офсайда на 87-й. Всё. Реал же убежал в несколько контратак и едва не забил второй гол. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу "сливочных".

Таким образом, Реал набрал 11 очков, поднявшись на вторую позицию в турнирной таблице. Прямо сейчас её возглавляет Атлетик, у которого лучшая разница забитых и пропущенных, но равенство с мадридцами по набранным баллам. Севилья, имея лишь 10 зачётных баллов, опустилась на пятую строчку.