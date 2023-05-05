В рамках программы дня в 33-м туре Ла Лиги провели несколько матчей. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2022/23, 33-й тур

Севилья – Эспаньол – 3:2

Голы: Хиль, 22, Окампос, 86 (пен), Гуйе, 88 – Рекик, 29 (автогол), Пуадо, 43

Атлетик – Бетис – 0:1

Гол: Виллиан Жозе, 6

Удаление: Вивиан, 90+3 (Атлетик)

Райо Вальекано – Вальядолид – 2:1

Голы: Де Томас, 48, Камельо, 80 – Леон, 84

Севилья реабилитировалась за поражение от Жироны Цыганкова, переиграв Эспаньол в важнейшем матче. Команды забили пять голов на двоих, причем до 88-й минуты на табло горели 2:2. Решающий гол на 88-й минуте провел Пап Гуйе.

Правда, не обошлось без судейских скандалов. Перед первым голом было серьезное подозрение на фол в атаке со стороны Мира, а перед автоголом Рекика не заметили пассивный офсайд Хоселу – он мешал Кариму и даже ударил по ноге.

Андалусийцы поднялись на десятую позицию, держась в трех очках от седьмой позиции – потенциально она может вывести в еврокубки. Точно такое же количество зачетных баллов отделяет каталонцев от спасительной 17-й строчки. Пока они остаются в зоне вылета.

Бетис прервал 3-матчевую безвыигрышную серию, одержав минимальную победу в Бильбао. Причем единственный гол был забит еще на 6-й минуте. Хотя моментов создали много – в частности, команды разменялись попаданием в перекладину.

Пробиться в ЛЧ "вердибланкос" уже вряд ли удастся, ведь отставание от топ-4 составляет 9 очков – зато удалось защитить место в зоне ЛЕ. Подопечные Мануэля Пеллегрини оторвались от Жироны и Атлетика на пять зачетных баллов.

Райо Вальекано пока что никак не отстанет от Бетиса, оставаясь на дистанции в шесть пунктов. Это стало возможным благодаря домашней победе над Вальядолидом.

Цыганков спровоцировал гол и отдал предголевой пас – Жирона вырвала победу над Мальоркой и претендует на еврокубки