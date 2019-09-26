Севилья проиграла Эйбару и потеряла возможность догнать лидеров: 6-й тур Примеры, матчи четверга

В матче 6-го тура Примеры Эйбар совершил безумный камбэк против Севильи, проигрывая 0:2 после первого тайма. Счет и отчет матча читайте на Футбол 24.

Примера, 6-й тур

Эйбар – Севилья – 3:2

Голы: Орельяна, 65, Леон, 77, Коте, 82 – Окампос, 11, Торрес, 33

Сельта – Еспаньол – начало матча в 21:00

Реал Сосьедад – Алавес – начало матча в 22:00

Эйбар на своем поле принимал Севилью. "Нервионцы" удачно стартовали в чемпионате и в случае победы в сегодняшнем матче могли вернуть себе второе место в таблице – рядом с Реалом и Атлетико. Гости быстро завладели ситуацией на поле и уже на 11-й минуте открыли счет. Хордан с центра поля заметил забегание Окампоса и точно отдал, тот оторвался от защитников и легко переиграл голкипера – 0:1. Второй гол Севилья забила также при участии Окампоса – нападающий отдал классную передачу вдоль ворот на Оливера Торреса, а тот расстрелял ворота. После перерыва хозяева отыграли один мяч – Орельяна заработал пенальти и сам его реализовал. Через несколько минут Педро Леон воспользовался недоразумением между защитниками и голкипером и сравнял счет, а на 82-й Коте шедевральным ударом со штрафного и вовсе вывел хозяев вперед! Севилья, очевидно, после первого тайма решила, что дело сделано и поплатилась за это поражением в итоге – 3:2!

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