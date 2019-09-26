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Севилья проиграла Эйбару и потеряла возможность догнать лидеров: 6-й тур Примеры, матчи четверга

22:01 8 Читати українською
Севилья проиграла Эйбару и потеряла возможность догнать лидеров: 6-й тур Примеры, матчи четверга
Эйбар – Севилья – 3:2 / фото твиттер ФК Севилья

В матче 6-го тура Примеры Эйбар совершил безумный камбэк против Севильи, проигрывая 0:2 после первого тайма. Счет и отчет матча читайте на Футбол 24.

65’ Фабиан Орельяна
77’ Педро Леон
82’ Хосе Анхель Коте
 
Лукас Окампос 12’
Оливер Торрес 33’
12’ Лукас Окампос
33’ Оливер Торрес
65’ Фабиан Орельяна
77’ Педро Леон
82’ Хосе Анхель Коте

Примера, 6-й тур

Эйбар – Севилья – 3:2

Голы: Орельяна, 65, Леон, 77, Коте, 82 – Окампос, 11, Торрес, 33

Сельта – Еспаньол – начало матча в 21:00

Реал Сосьедад – Алавес – начало матча в 22:00

Эйбар на своем поле принимал Севилью. "Нервионцы" удачно стартовали в чемпионате и в случае победы в сегодняшнем матче могли вернуть себе второе место в таблице – рядом с Реалом и Атлетико. Гости быстро завладели ситуацией на поле и уже на 11-й минуте открыли счет. Хордан с центра поля заметил забегание Окампоса и точно отдал, тот оторвался от защитников и легко переиграл голкипера – 0:1. Второй гол Севилья забила также при участии Окампоса – нападающий отдал классную передачу вдоль ворот на Оливера Торреса, а тот расстрелял ворота. После перерыва хозяева отыграли один мяч – Орельяна заработал пенальти и сам его реализовал. Через несколько минут Педро Леон воспользовался недоразумением между защитниками и голкипером и сравнял счет, а на 82-й Коте шедевральным ударом со штрафного и вовсе вывел хозяев вперед! Севилья, очевидно, после первого тайма решила, что дело сделано и поплатилась за это поражением в итоге – 3:2!

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Испания Эйбар - Севилья
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