Чемпионат Испании 2024/25, 32-й тур

Вальядолид – Осасуна – 2:3

Голы: Моро, 49, Силла, 66 (пен) – Будимир, 9, 60 (пен), Рубен Гарсия, 34

Вильяреал – Реал Сосьедад – 2:2

Голы: Пино, 7, Перес, 60 – Оярсабаль, 19 (п.), 49

Севилья – Алавес – 1:1

Голы: Пеке, 12 – Кике, 45+2

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Программу дня в Испании открыла перестрелка в Вальядолиде, из которой победителем вышла Осасуна – 2:3. Героем встречи стал Анте Будимир. Нападающий гостей в 150-й раз вышел в основном составе на матч Ла Лиги, оформив дубль и побив собственный рекорд результативности в чемпионате. В сезоне Примеры 2024/25 хорват провел 17 голов в 32 матчах.

Вильяреал в борьбе за Лигу чемпионов на своем поле оступился с Реал Сосьедадом. Хозяева вышли вперед уже на старте встречи, однако еще до середины тайма пропустили в ответ с пенальти. Более того, после перерыва Оярсабаль вывел гостей вперед, оформив дубль.

"Желтая субмарина" немного сумела сравнять и даже забить в третий раз, но гол не засчитали из-за офсайда. Уже в добавленное время Эйонг, который вышел на замену, снова отличился в воротах сан-себастьянцев, однако очередное положение вне игры оставило хозяев без победы. Ничья принесла Вильяреалу 52 очка и оставила на пятой строчке турнирной таблицы Ла Лиги. Реал Сосьедад с 42-мя пунктами девятый.

Севилья провела первый матч после возвращения Хоакина Капарроса на пост главного тренера, расписав ничью с Алавесом. Для обоих коллективов этот результат стал полным провалом. Нервионцы не смогли прервать 4-матчевую безвыигрышную серию, хотя и набрали первые очки после четырех подряд поражений – андалусийцы остаются всего в шести баллах от зоны вылета.

Баски же не смогли покинуть тройку аутсайдеров. До спасительной семнадцатой строчки Алавесу не хватило одного очка.

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