Новый контракт аргентинца рассчитан до 30 июня 2025 года, информирует официальный сайт клуба.

Севилья победила Эльче, продолжив погоню за Реалом

Предыдущий завершался на год быстрее. На момент конца сделки Акунье будет почти 34 года. В текущем сезоне аргентинец провел 28 матчей, в которых оформил один гол и 3 результативных передачи.

Напомним, в сентябре 2020-го Севилья заплатила лиссабонскому Спортингу за латераля 11,25 млн евро. Акунья был основным игроком сборной Аргентины на победном Копа Америка.

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