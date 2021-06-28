Капитан нервионцев продлил контракт с "красно-белыми", сообщает официальный сайт клуба.

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Хесус Навас заключил с Севильей соглашение на 3 года. На домашней арене андалусийцев состоялась торжественная церемония по случаю пролонгации лидера команды. Фланговый исполнитель дебютировал за Севилью еще в сезоне 2003/04. За этот период, кроме четырех сезонов в составе английского Манчестер Сити, универсал завоевал 2 Кубка Испании, 1 Суперкубок страны, 3 кубка Лиги Европы и Суперкубок УЕФА-2006.

В минувшем сезоне Хесус Навас провел 43 матча во всех турнирах, в которых оформил 6 результативных передач. Весной он установил невероятное достижение Севильи в чемпионатах Испании.

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