Севилья присоединилась к борьбе за Гомеса – Аталанта хочет избавиться от бунтовщика как можно скорее
Скандальный хавбек Аталанты Алехандро Папу Гомес может сменить итальянский чемпионат на испанский уже совсем скоро.
Полузащитник Аталанты попал на радары Севильи, сообщает Джанлука Ди Марцио на своем сайте. В переходе Гомеса заинтересован лично спортивный директор андалусийцев Рамон Мончи.
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Правда, Севилья пока не делала никаких запросов по трансферу 32-летнего хавбека. Аталанта, в свою очередь, хочет продать Папу Гомеса как можно скорее и уже имеет топ-очередь: Ювентус, ПСЖ, Милан, Интер, Рома и другие клубы.
Напомним, Гомес не играет уже больше месяца – в перерыве поединка Лиги чемпионов против Митьюлланда аргентинец якобы устроил мятеж против Гасперини, а тренер Аталанты этого не простил.
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