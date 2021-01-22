Скандальный хавбек Аталанты Алехандро Папу Гомес может сменить итальянский чемпионат на испанский уже совсем скоро.

Полузащитник Аталанты попал на радары Севильи, сообщает Джанлука Ди Марцио на своем сайте. В переходе Гомеса заинтересован лично спортивный директор андалусийцев Рамон Мончи.

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Правда, Севилья пока не делала никаких запросов по трансферу 32-летнего хавбека. Аталанта, в свою очередь, хочет продать Папу Гомеса как можно скорее и уже имеет топ-очередь: Ювентус, ПСЖ, Милан, Интер, Рома и другие клубы.

Напомним, Гомес не играет уже больше месяца – в перерыве поединка Лиги чемпионов против Митьюлланда аргентинец якобы устроил мятеж против Гасперини, а тренер Аталанты этого не простил.

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