Бывший форвард Севильи Бакка получил поздравления от своего экс-клуба в виде видеонарезки голов в финале Лиги Европы 2014/15.

Андалусийцы поздравили колумбийского нападающего с 34-летием и вспомнили его памятные голы в финале Лиги Европы 2014/15 в своем твиттере.

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К сожалению, для украинского болельщика эти голы были убийственными, поскольку Бакка отметился дублем в ворота Днепра, который впервые в своей истории добрался до финала еврокубка.

Напомним, тогда Севилья минимально перегала Днепр в результативном финале (3:2). Кроме Бакки, за андалусийцев забивал Крыховяк, а в составе днепрян – Калинич и Ротань.

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