В рамках программы дня во 2-м туре Ла Лиги 2025/26 было проведено два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2025/26, 2-й тур

Атлетик – Райо Вальекано – 1:0

Гол: Сансет, 66 (пен)

Севилья – Хетафе – 1:2

Голы: Иглесиас, 45 – Лисо, 15, 51

"Б****, парень, иди на***": Родриго мог выругать Алонсо после замены – его слова прочитали по губам

Атлетик одержал домашнюю победу над Райо Вальекано. Мадридцы в предыдущем туре уничтожили Жирону за тайм, шокировав каталонцев прессингом, однако в Бильбао такой же номер не прошел. "Молнии" проиграли 51 из 95-ти единоборств, провели 11 касаний в штрафной площадке и нанесли всего 6 ударов. Только раз гостям удалось попасть в створ, а суммарная острота их действий составила мизерные 0,06 ожидаемых голов.

У третьому турі Ла Ліги 2025/26 Севілья зіграє на виїзді проти Жирони. Спеціалісти betking віддають перевагу каталонцям – 2,45. Ймовірність перемоги Севільї оцінена коефіцієнтом 2,90, а нічиєї – 3,25.

Баски тоже имели не самую лучшую статистику, пробив по воротам только 11 раз, однако они сокрушили соперника в верховых дуэлях (18 победных против 9-ти) и 31 раз заходили в штрафную. Что наиболее важно, хозяева создавали острые моменты. В частности, дважды мог отметить Иньяки Уильямс:

Нико Уильямс тоже старался не отставать. Вингер накручивал всю оборону Райо, однако ему немного не везло с завершением:

Атлетик мог забивать дважды или трижды, но ограничился всего одним голом – да и тот удалось провести с пенальти. Гумбау сфолил у своих ворот, арбитр указал на "отметку", а Сансет уверенно реализовал 11-метровый. Ойян забил свой первый мяч в новом сезоне.

Финальный свисток зафиксировал победу басков со счетом 1:0. Атлетик стартует в чемпионате с двух побед – неделю назад баски одолели Севилью. Райо Вальекано остается с тремя зачетными баллами.

Хетафе пожаловал в гости на Рамон Санчес Писхуан, где Севилья пыталась набрать первые очки. Прямо перед матчем мадридцы объявили о продаже своего нападающего Уче в Вулверхэмптон, однако неожиданно Кристантус оказался в основе команды Пепе Бордаласа – такое в футболе бывает нечасто. Форвард еще и полный матч провел, но голы забивали другие люди.

Все три мяча в этой встрече провели футболисты Хетафе. Один из них представлял собой автогол Иглесиаса, а два других забросил новичок Лиса – таким образом, в стартовых двух турах Адриан отличился уже трижды. На Рамон Санчес Писхуан ему дважды ассистировал Милья. Эта парочка вывела гостей вперед, однако нервионцы могли отыграться – хозяева дважды попадали в каркас ворот.

Хотя и мадридцы могли забивать больше. Чего только стоит момент с ударом Лисо и добиваниями от Арамбари и Уче:

В итоге, финальный свисток зафиксировал вторую подряд победу подопечных Пепе Бордаласа, в то время как Севилья остается с нулем очков.

Возвращение Довбика в Испанию: у Ромы и Вильяреала возникли разногласия – источник раскрыл детали