Чемпионат Испании 2021/22, 25-й тур

Эспаньол – Севилья – 1:1

Голы: Дардер, 50 – Мир, 36

Удаление: Кунде, 76 (Севилья)

Бетис – Мальорка – начало в 19:30

Атлетик – Реал Сосьедад – начало в 22:00

Программу дня в Испании открывала встреча в Барселоне между Эспаньолом и Севилью. Андалусийцы в результате вчерашней победы Реала отстали от первого места на 7 очков, поэтому их устраивала только победа – и она казалась вполне вероятной, ведь безвыигрышная серия каталонцев длилась уже 5 матчей. Все ожидали триумфа "рохибланкос".

Статус фаворита гости подтвердили в середине первого тайма благодаря эффектной закидушке с левого края штрафной в исполнении Папу Гомеса. Мир замкнул – 1:0. Впрочем, развить успех до перерыва не удалось, а через 5 минут после него Эспаньол сравнял счёт! Гол забил Дардер, разогнавший атаку и завершивший её ударом головой метров с шести (ассист в исполнении Хиля). 1:1.

Севилье никак не удавалось создать качественный момент, а на 76-й минуте андалусийцы ещё и в меньшинстве остались. Пуадо прихватил Кунде за футболку, Жюль разнервничался и легонько поработал руками по животу Хави, а тот картинно упал в нокаут. Арбитр без колебаний показал красную карточку для Кунде, хотя решение выглядело сомнительным. Явной отмашки не было.

Гости могли вырвать победу в компенсированное время, но Эн-Несири не смел переиграть Диего Лопеса при выходе один на один (а лайнсмен потом ещё и офсайд свистнул). В итоге финальный свисток зафиксировал ничью.

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