"Нервионцы" провели презентацию 4-кратного победителя Лиги чемпионов на домашней арене. Несмотря на недовольство ряда фанатов Севильи подписанием Рамоса, посмотреть на своего воспитанника пришли несколько тысяч болельщиков.

Рамос переходом в Севилью вызвал волну недовольства фанатов – ультрас выпустили резкое заявление

Опытный испанец многое видел на протяжении своей футбольной карьеры, но такой прием не оставил его равнодушным. В одном из эпизодов защитник не выдержал и пустил слезу.

Напомним, 37-летний Серхио Рамос после ухода из ПСЖ имел предложения из Турции и Саудовской Аравии. Впрочем, знаменитый защитник решил вернуться в родную Севилью, с которой подписал контракт на один сезон с возможностью продления еще на год. Именно из Севильи Рамос летом 2005-го перебрался в Реал, за который выступал 16 лет.

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️ La presentación de Sergio Ramos, titular principal del día. ️ pic.twitter.com/kO58EWr41I — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 6, 2023