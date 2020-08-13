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Севилья получила штраф из-за главного тренера

13 августа 23:04 - Читати українською
Севилья получила штраф из-за главного тренера
Хулен Лопетеги / Фото ФК Севилья

Победа Севильи над Вулверхэмптон (0:1) влетит испанцам в копеечку.

 
Лукас Окампос 88’
88’ Лукас Окампос

УЕФА оштрафовал Севилью на 10 тысяч евро за задержку старта четвертьфинального матча Лиги Европы против Вулверхэмптона, сообщает официальный сайт органзации.

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Главный тренер андалусийцев Хулен Лопетеги также получил предупреждение, ведь стартовый свисток прозвучал вовремя именно из-за него.

Напомним, минимальная победа над Вулверхэмптоном вывела Севилью в полуфинал ЛЕ, где испанцы встретятся с Манчестер Юнайтед. В другой паре путвку в финал разыграют Интер и донецкий Шахтер.

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Теги
Лига Европы УЕФА Хулен Хулен Лопетеги Вулверхэмптон - Севилья Севилья Севилья
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