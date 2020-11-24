Севилья похоронила шансы Краснодара на плей-офф Лиги чемпионов – видео голов и обзор матча
Краснодар принимал Севилью в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.
Звезда Севильи Иван Ракитич уже на 4-й минуте заставил своих партнеров праздновать взятие ворот, хорвату удался точный удар из-за пределов штрафной.
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Несмотря на преимущество гостей, россиянам удалось сравнять счет. Когда казалось, что ничья неизбежна, судьбу матча перед финальным свистком решил Мунир.
Севилья расположилась на второй строчке группы Е, гарантировав себе выход в плей-офф. Максимум, на который может рассчитывать Краснодар, – это третья ступень и место в 1/16 Лиги Европы.
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