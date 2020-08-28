Севилья достигла соглашения с мадридским Реалом о переходе в лагерь нервионцев полузащитника "сливочных" Оскара Родригеса, сообщает издание ABC de Sevilla.

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"Красно-белые" заплатили "галактикос" за 75 процентов прав на игрока 16 млн евро – остальные 25 процентов остаются за мадридцами.

Напомним, Родригес – воспитанник Реала. В августе 2018 года перешел на правах аренды в Леганес, из которого вернулся в июле этого года. Его контракт с мадридским клубом действует до июня 2023-го. В прошлом сезоне провел за "пепинерос" 32 поединка во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи, что, однако, не помогло его команде остаться в элите. Transfermarkt оценивает полузащитника в 15 млн евро.

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