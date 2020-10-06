Севилья завершила трансферное окно благородным поступком, подписав "ганнерзавра" – многолетнего талисмана Арсенала, сообщает официальный твиттер андалусийцев.

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"Мечты сбываются. Добро пожаловать,"ганнерзавр", – подписала фотографию с новичком Севильи пресс-служба испанского клуба.

Отметим, что "канониры" решили сократить свои расходы из-за пандемии, в следствии чего уволили Джерри Куя, который развлекал болельщиков лондонского клуба в течение 27 лет в костюме "ганнерзавра".

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