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Севилья подписала бывшего хавбека Манчестер Сити Фернандо

13 июля 23:58 35 Читати українською
Севилья подписала бывшего хавбека Манчестер Сити Фернандо
Фернандо (в центре) / Твиттер Севильи

Андалусийцы продолжают активную работу на трансферном рынке.

Севилья на официальном сайте объявила о переходе бразильского опорника Фернандо.

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За игрока испанцы заплатили Галатасараю 4,5 миллиона евро, личный контракт рассчитан на три года. В прошлом сезоне бразилец провел 22 матча в чемпионате Турции, забил два гола и сделал 5 результативных передач.

С 2014 по 2017 Фернандо защищал цвета Манчестер Сити, однако стать важным игроком в составе "горожан" он так и не смог.

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Испания Трансферы Манчестер Сити Манчестер Сити Севилья Севилья Галатасарай Галатасарай Фернандо Фернандо
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