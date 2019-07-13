Севилья подписала бывшего хавбека Манчестер Сити Фернандо

Андалусийцы продолжают активную работу на трансферном рынке.

Севилья на официальном сайте объявила о переходе бразильского опорника Фернандо.

Защитник Реала Регилон официально стал игроком Севильи

За игрока испанцы заплатили Галатасараю 4,5 миллиона евро, личный контракт рассчитан на три года. В прошлом сезоне бразилец провел 22 матча в чемпионате Турции, забил два гола и сделал 5 результативных передач.

С 2014 по 2017 Фернандо защищал цвета Манчестер Сити, однако стать важным игроком в составе "горожан" он так и не смог.

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