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Севилья подаст заявку на проведение финала Лиги Европы в память о погибшем рекордсмене турнира

20:29 27 Читати українською
Севилья подаст заявку на проведение финала Лиги Европы в память о погибшем рекордсмене турнира
Хосе Антонио Рейес / фото из соцсетей

Королевская испанская футбольная федерация намерена подать заявку на проведение финала Лиги Европы в Севилье в память о Хосе Антонио Рейесе, который разбился в ДТП.

Директор Севильи Хоакин Капаррос объявил, что Севилья при поддержке федерации футбола Испании подаст заявку на проведение финала Лиги Европы 2021 на своем домашнем стадионе, сообщает Marca.

У автомобиля, на котором Рейес попал в роковое ДТП, лопнула шина на скорости 237 км/ч

Отмечается, если андалузский клуб получит право провести решающий матч еврокубка, то он будет посвящен памяти Антонио Рейеса.

Напомним, Рейес разбился в ДТП вместе со своим двоюродным братом утром 1 июня. На момент трагедии футболисту было 35 лет. За свою карьеру он пять раз выигрывал Лигу Европы: трижды с Севильей и дважды с Атлетико. Это рекорд турнира.

"Я потерял дар речи, услышав эту новость": футбольный мир оплакивает Рейеса, который трагически погиб в ДТП

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Хосе Антонио Рейес Хосе Антонио Рейес Севилья Севилья Лига Европы
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