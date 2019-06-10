Севилья подаст заявку на проведение финала Лиги Европы в память о погибшем рекордсмене турнира

Королевская испанская футбольная федерация намерена подать заявку на проведение финала Лиги Европы в Севилье в память о Хосе Антонио Рейесе, который разбился в ДТП.

Директор Севильи Хоакин Капаррос объявил, что Севилья при поддержке федерации футбола Испании подаст заявку на проведение финала Лиги Европы 2021 на своем домашнем стадионе, сообщает Marca.

У автомобиля, на котором Рейес попал в роковое ДТП, лопнула шина на скорости 237 км/ч

Отмечается, если андалузский клуб получит право провести решающий матч еврокубка, то он будет посвящен памяти Антонио Рейеса.

Напомним, Рейес разбился в ДТП вместе со своим двоюродным братом утром 1 июня. На момент трагедии футболисту было 35 лет. За свою карьеру он пять раз выигрывал Лигу Европы: трижды с Севильей и дважды с Атлетико. Это рекорд турнира.

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