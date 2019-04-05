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Севилья победила Алавес в "битве за еврокубки" – 2:0 – видео голов и обзор матча

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Севилья победила Алавес в "битве за еврокубки" – 2:0 – видео голов и обзор матча
Севилья победила Алавес в "битве за еврокубки" – 2:0 – видео голов и обзор матча

В 30 туре Ла Лиги Севилья победила Алавес (2:0). Смотрите видео голов и обзор матча.

41’ Роке Меса
81’ Пабло Сарабия
 

Севилья принимала Алавес в сверхпринципиальном матче, ведь обе команды ведут борьбу за зону еврокубков. "Андалусийцы" забили по голу в конце каждого из таймов. В итоге – победа подопечных Капароса со счетом 2:0.

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Таким образом, Севилья набрала 46 очков и поднялась на шестую позицию в турнирной таблице. Алавес, в свою очередь, остался с 44 зачетными баллами и опустился на седьмую.

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Испания Севилья Севилья Видеоновости Алавес Алавес Севилья - Алавес
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