Севилья победила Алавес в "битве за еврокубки" – 2:0 – видео голов и обзор матча

В 30 туре Ла Лиги Севилья победила Алавес (2:0). Смотрите видео голов и обзор матча.

Севилья принимала Алавес в сверхпринципиальном матче, ведь обе команды ведут борьбу за зону еврокубков. "Андалусийцы" забили по голу в конце каждого из таймов. В итоге – победа подопечных Капароса со счетом 2:0.

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Таким образом, Севилья набрала 46 очков и поднялась на шестую позицию в турнирной таблице. Алавес, в свою очередь, остался с 44 зачетными баллами и опустился на седьмую.