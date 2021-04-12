Севилья на выезде встречалась с Сельтой. Еще до перерыва команды устроили настоящую перестрелку. На 7-й минуте у гостей отличился Кунде, а на 20-й Аспас сравнял, реализовав 11-метровый. За несколько минут Аспас положил еще один, записав в свой актив дубль. На 35-й равновесие было восстановлено благодаря голу Режеса, но под занавес тайма Мендес снова вывел Сельту вперед.

Атлетико потерял еще одного нападающего

Во втором тайме ожесточенное противостояние разгорелось с новой силой. На 60-й Ракитич своевременно оказался в штрафной соперника, и после рикошета от стойки пробил мимо голкипера – 3:3. После этого игра продолжилась на равных, но на 67-й у гостей на поле появился Папу Гомес, которому хватило десяти минут, чтобы Севилья вырвалась вперед. Хозяева сразу бросились в атаку, стремясь вырвать хотя бы ничью, но больше забить так и не смогли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Севильи – 3:4.

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