Севилья переиграла Хетафе и оторвалась от зоны вылета – Рамос забил победный гол в свой 38-й день рождения
В рамках субботней программы 30-го тура Ла Лиги 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчет читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Испании 2023/24, 30-й тур
Хетафе – Севилья – 0:1
Гол: Рамос,5
Альмерия – Осасуна – начало в 17:15
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Севилья держалась всего в трех очках от зоны вылета, поэтому в выездном матче с Хетафе нервионцам была нужна только победа. Андалусийцы так настроились, что открыли счет уже на 5-й минуте усилиями капитана – Рамос отметился 7-м голом в сезоне, причем в свой 38-й день рождения. На 45-й Серхио еще и дубль оформить мог, но взятие ворот не засчитали из-за офсайда.
А больше в этой встрече голов не было. Севилья одержала минимальную победу. "Рохибланкос" оторвались на 6 очков от зоны вылета.
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