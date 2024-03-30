Чемпионат Испании 2023/24, 30-й тур

Хетафе – Севилья – 0:1

Гол: Рамос,5

Альмерия – Осасуна – начало в 17:15

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Севилья держалась всего в трех очках от зоны вылета, поэтому в выездном матче с Хетафе нервионцам была нужна только победа. Андалусийцы так настроились, что открыли счет уже на 5-й минуте усилиями капитана – Рамос отметился 7-м голом в сезоне, причем в свой 38-й день рождения. На 45-й Серхио еще и дубль оформить мог, но взятие ворот не засчитали из-за офсайда.

А больше в этой встрече голов не было. Севилья одержала минимальную победу. "Рохибланкос" оторвались на 6 очков от зоны вылета.

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