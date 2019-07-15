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Севилья осуществила 7-й трансфер в это межсезонье, подписав Оливера Торреса

16:04 38 Читати українською
Севилья осуществила 7-й трансфер в это межсезонье, подписав Оливера Торреса
Оливер Торрес (в центре) / Севилья

Оливер Торрес официально перешел из Порту в Севилью.

Испанская Севилья на официальном сайте объявила о трансфере Оливера Торреса из Порту, контракт рассчитан на 5 лет, сумма трансфера не разглашается.

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К слову, в прошлом сезоне Торрес провел за Порту 39 поединков во всех турнирах, где опорный полузащитник забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.

Напомним, этим летом Севилья уже осуществила 7 трансферов. Кроме Торреса испанский клуб подписал Лукаса Окампоса, Люка де Йонга, Жюля Кунде, Диего Карлоса, Серхио Регилона и Фернандо.

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Трансферы Севилья Севилья Порту Порту Испания Трансферы Чемпионата Испании Оливер Торрес Оливер Торрес
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