У обоих игроков завершился контракт с клубом, сообщает официальный сайт "рохибланкос". Руководство Севильи не предложило им новых соглашений.

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Франко Васкес выступал за Севилью с 2016 года. Он провел в составе "нервионцев" 198 матчей, в которых отметился 26 голами. Томаш Вацлик защищал ворота команды в 94 матчах.

Напомним, в сезоне 2020/21 32-летний полузащитник провел 22 матча, в которых забил 1 мяч. В активе голкипера 8 матчей, в которых он пропустил 11 мячей в свои ворота.

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