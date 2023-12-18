Севилья официально объявила о назначении Кике Санчеса Флореса на должность наставника команды. Об этом пишет клубная пресс-служба.

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По официальным данным, Флорес подписал контракт с Севильей до 2025 года. О финансовых аспектах соглашения официальной информации нет.

Ранее Кике Санчес Флорес работал в академии Реала, а также возглавлял Валенсию, Хетафе, Атлетико, Бенфику, Аль-Ахли, Аль-Айн, Уотфорд и Эспаньол. Во главе Атлетико испанский тренер выиграл Лигу Европы 2009/10 – первый розыгрыш в истории турнира. Последним местом работы наставника был Хетафе, из которого он был уволен в апреле 2023 года.

Напомним, в нынешнем сезоне Севилья занимает 17-ю строчку турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своем активе 13 турнирных балла после 16 сыгранных матчей. Кике Санчес Флорес стал третьим тренером команды в сезоне 2023/24 – после Диего Алонсо и Хосе Луиса Мендилибара.

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