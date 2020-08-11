Севилья одолела Вулверхэмптон благодаря голу на последних минутах и вышла в полуфинал Лиги Европы

Матч и онлайн-трансляция Вулверхэмптон – Севилья стартовал в 22:00 по Киеву. Поединок 1/4 финала проходил в немецком Кельне параллельно с матчем Шахтер – Базель. Победитель противостояния в полуфинале Лиги Европы попадал на Манчестер Юнайтед, который одолел Копенгаген.

Шахтер разгромил Базель и вышел в полуфинал Лиги Европы – бразильцы забили четыре гола

Уже на 13-й минуте Вулверхэмптон упустил роскошный шанс забить. Адама Траоре заработал пенальти, но Рауль Хименес не смог переиграть голкипкера. Боно без особых проблем парировал удар почти по центру ворот. Это был самый реальный момент в первом тайме на две команды. Севилья больше контролировала мяч, чаще била по воротам и отдала три раза больше передач. Впрочем, ближе к голу были именно "волки", но счет на табло не изменился. 0:0 по итогам первых 45 минут.

Второй тайм проходил в похожем ключе. Казалось, экстра-тайма не избежать, но на 88-й Окампос ударом головой после передачи Банеги размочил счет. 1:0 – в полуфинале Севилья сыграет с Манчестер Юнайтед.

Определились полуфинальные пары Лиги Европы 2019/20