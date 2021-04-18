Чемпионат Испании, 33-й тур

Осасуна – Эльче – 2:0

Голы: Барха, 38, Гонсалес, 68 (авт)

Реал Сосьедад – Севилья – 1:2

Голы: Карлос Фернандес, 5 – Фернандо, 22, Эн-Несири, 24

Алавес – Уэска – начало в 17:15

Атлетико – Эйбар – начало в 17:15

Кадис – Сельта – начало в 19:30

Бетис – Валенсия – начало в 19:30

Леванте – Вильярреал – начало в 19:30

Хетафе – Реал Мадрид – начало в 22:00

Программу игрового дня открывали поединки Осасуна – Эльче и Реал Сосьедад – Севилья. Эльче находился в зоне вылета и крайне нуждался в очках, но именно гости пропустили незадолго до перерыва – за Осасуну забил Барха. Во втором тайме памплонцы удвоили преимущество. Диего Гонсалес пытался опередить соперника, но поразил собственные ворота. 2:0 – Осасуна находится на 12-м месте и практически гарантировала себе сохранение прописки в Примере. Эльче и далее в зоне вылета.

Барселона выиграла Кубок Испании, уничтожив Атлетик: "кулес" готовы к чемпионству, новые рекорды Месси, де Йонг – MVP

Игра Реал Сосьедад – Севилья считалась одной из центральных в туре, ведь встречались 4 и 5 команды Примеры. Правда, баски де-факто не имеют шансов на топ-4, ведь команда Лопетеги на момент начала игры оторвалась на целых 14 очков. Но это не помешало Сосьедаду открыть счет уже в дебюте – Карлос Фернандес получил мяч в штрафной и вторым касанием поразил дальний угол. Впрочем, еще до перерыва Севилья забила дважды в ответ. Сначала Фернандо протолкнул мяч мимо кипера с линии вратарской, а спустя 2 минуты Эн-Несири расстрелял ворота с убойной позиции и вывел андалусийцев вперед. Этот гол стал последним в матче – Севилья может начинаться готовиться к ЛЧ, ведь упустить такое преимущество станет чем-то из разряда фантастики. Нервионцы четвертые, а от лидера их отделяют 3 пункта (правда, Барса, Реал и Атлетико сыграли на матч меньше).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ