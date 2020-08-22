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Севилья обновила собственный рекорд в Лиге Европы

00:50 - Читати українською
Севилья обновила собственный рекорд в Лиге Европы
Хесус Навас поднимает трофей ЛЕ / Твиттер Лиги Европы

Испанская Севилья подтвердила статус команды, любимым турниром которой является Лига Европы.

12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
74’ Диего Карлос
 
Ромелу Лукаку 5’
Диего Годин 36’
5’ Ромелу Лукаку
12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
36’ Диего Годин
74’ Диего Карлос

Севилья победила миланский Интер в финале и в очередной раз выиграла Лигу Европы.

Севилья – Интер – видео голов

Эта победа стала шестой в истории клуба и рекордной в истории второго по престижности турнира Европы (учитываются трофеи как Кубка УЕФА, так и Лиги Европы). Андалусийцы поднимали трофей еще в 2006, 2007, 2014, 2015 и 2016 годах. По три победы в этом турнире также у Ювентуса, Интера, Ливерпуля и Атлетико.

Напомним, подопечные Лопетеги благодаря дублю Люка де Йонга и удару через себя в падении Диего Карлоса победили Интер со счетом 3:2.

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Источник: Футбол 24
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Севилья Севилья Лига Европы Севилья - Интер Интер Интер
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