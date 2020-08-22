Севилья обновила собственный рекорд в Лиге Европы

Севилья победила миланский Интер в финале и в очередной раз выиграла Лигу Европы.

Севилья – Интер – видео голов

Эта победа стала шестой в истории клуба и рекордной в истории второго по престижности турнира Европы (учитываются трофеи как Кубка УЕФА, так и Лиги Европы). Андалусийцы поднимали трофей еще в 2006, 2007, 2014, 2015 и 2016 годах. По три победы в этом турнире также у Ювентуса, Интера, Ливерпуля и Атлетико.

Напомним, подопечные Лопетеги благодаря дублю Люка де Йонга и удару через себя в падении Диего Карлоса победили Интер со счетом 3:2.

Севилья переиграла Интер в безумном финале ЛЕ – полное дежавю имени Днепра и уникальный рекорд Лукаку